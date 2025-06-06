Маск сворачивает Dragon из-за политического конфликта с Трампом: что это значит для NASA

Илон Маск 5 июня заявил, что компания SpaceX немедленно начинает снятие с эксплуатации всех кораблей Dragon. Это стало реакцией на публичное заявление Дональда Трампа, который пообещал отменить все государственные контракты и субсидии, связанные с компаниями Маска.

"SpaceX немедленно начинает снятие с эксплуатации всех кораблей Dragon", - написал он, реагируя на заявление Трампа, что прекращение контрактов с Маском сэкономит "миллиарды долларов".

Что такое Dragon

Dragon - это многоразовый космический аппарат, созданный компанией SpaceX Илона Маска. Он имеет критическое значение для США по нескольким причинам.

Так, впервые запущен в 2010 году, а с 2012-го этот космический аппарат активно используется в рамках коммерческой программы NASA.

Первая версия Dragon доставляла грузы на Международную космическую станцию (МКС), а уже Crew Dragon - астронавтов.

Если действительно Dragon снимут с эксплуатации, то это приведет к задержке в доставке на МКС оборудования и экипажа и сбоям в выполнении контрактов с NASA. Не исключено, что США потеряет технологическое лидерство в космосе.

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