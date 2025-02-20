Маск заявив, що час повернути МКС з орбіти і запропонував свій варіант

Що відомо про МКС

Міжнародна космічна станція (МКС) - пілотована космічна станція на орбіті Землі, створена для наукових досліджень у космосі.

Будівництво розпочалось 1998 року і тривало у співробітництві аерокосмічних агентств Росії, США, Японії, Канади, Бразилії та Євросоюзу. Маса станції становить приблизно 450 тонн. МКС обертається навколо Землі на висоті приблизно 415 кілометрів, здійснюючи 15,77 обертів за добу, рухається з середньою швидкістю 27 700 км/год, її можна легко побачити неозброєним оком.

Спочатку планувалося, що станція пропрацює на орбіті до 2010 року, та вже 2008 називалася інша дата - 2016 або 2020 рік. На початку 2015 року було повідомлено про плани роботи станції до 2024 року.

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