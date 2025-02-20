Маск заявил, что пора вернуть МКС с орбиты и предложил "отправиться на Марс"

"Пришло время начать подготовку к сходу с орбиты Международной космической станции. Она отслужила свое. Пользы от нее очень мало", - написал он.

Вместо этого Маск предложил другой вариант.

"Давайте отправимся на Марс", - добавил он.

Что известно о МКС

Международная космическая станция (МКС) - пилотируемая космическая станция на орбите Земли, созданная для научных исследований в космосе.

Строительство началось в 1998 году и продолжалось в сотрудничестве аэрокосмических агентств России, США, Японии, Канады, Бразилии и Евросоюза. Масса станции составляет примерно 450 тонн. МКС вращается вокруг Земли на высоте примерно 415 километров, совершая 15,77 оборотов в сутки, движется со средней скоростью 27 700 км/ч, ее можно легко увидеть невооруженным глазом.

Сначала планировалось, что станция проработает на орбите до 2010 года, но уже 2008 называлась другая дата - 2016 или 2020 год. В начале 2015 года было сообщено о планах работы станции до 2024 года.