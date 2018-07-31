Tesla планирует построить завод в Европе, - WSJ

Предварительные переговоры ведутся с властями Германии и Нидерландов

Американский производитель электромобилей компания Tesla проводит предварительные переговоры с властями Германии и Нидерландов о строительстве крупного завода в Европе. Об этом сообщили участники переговоров, передает The Wall Street Journal.

Планируется, что на новом предприятиии будут одновременно производиться аккумуляторы и собираться машины.

По информации издания, переговоры находятся на ранней стадии.

Представитель правительства земли Рейнланд-Пфальц (ФРГ) Ральф Шлеймер сообщил, что местное правительство предлагало Tesla условия для строительства предприятия, но детальные переговоры так и не начались.

В то же время министр экономики земли Саар Анке Релингер сообщила, что у властей есть договоренность о контактах с представителями Tesla и что в июле представители американской компании согласились на встречу.

"Они смотрят, соответствуем ли мы их требованиям", - заявила министр.

В качестве еще одного места для возможного завода рассматриваются Нидерланды, где находится европейское представительство компании, тут также расположен завод по адаптации произведенных в Калифорнии электромобилей для рынка Европы.

Нидерландская сторона подтвердила контакты с представителями компании, но отказалась комментировать "переговоры с потенциальными инвесторами".

Напомним, в начале июля 2018 года Tesla подписала соглашение с правительством китайского города Шанхай на строительство завода по выпуску электромобилей мощностью 500 тысяч единиц в год, которое должно начаться в 2019 году.