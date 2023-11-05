Маск запустить власний ChatGPT в соцмережі X, але не для всіх

Американський мільярдер Ілон Маск оголосив, що запустить чат-бот Grok на основі штучного інтелекту. Він буде доступний для користувачів соцмережі X, але лише у преміальній версії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маска у Twitter (X).

Відомо, що передплатники нещодавно запущеного X Premium Plus, який коштує 16 доларів на місяць, отримають доступ до Grok. Крім цього, вони не бачитимуть реклами.

"Коли вийде рання бета-версія моделі, вона стане доступною для всіх передплатників X Premium+", - йдеться у повідомленні.

За словами Маска, головна перевага Grok - доступ до даних X у реальному часі. Він додав, що чат-бот також "полюбляє сарказм" і матиме "трохи гумору" у своїх відповідях.

Чат-бот Grok буде схожий на подібні моделі на основі штучного інтелекту, наприклад, ChatGPT від OpenAI чи Bard від Google.

Нововведення Twitter

Останнім часом у соціальній мережі Twitter (тепер Х) з'явилося багато нововведень. Так, розробники вирішили прибрати можливість блокування користувачів. Коли саме це станеться, наразі невідомо.

При цьому у Twitter дозволять приховувати свої лайки, але функція буде доступна тільки для платних користувачів.

Крім цього в соцмережі з'явилася функція аудіо- та відеодзвінків. Але поки що послуга доступна лише для деяких користувачів.

Варто додати, що нещодавно Ілон Маск назвав штучний інтелект справжньою загрозою для сучасного світу.