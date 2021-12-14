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Маск запускает проект по переработке CO2 в ракетное топливо

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США, Вторник 14 декабря 2021 09:38
Маск запускает проект по переработке CO2 в ракетное топливо Фото: генеральный директор Tesla Motors Илон Маск (Britta Pedersen-Pool/Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Самый богатый человек в мире, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о запуске новой программы. Новый проект предусматривает извлечение углекислого газа из атмосферы и превращении его в ракетное топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на twitter Илона Маска.

"SpaceX запускает программу вывода CO2 из атмосферы и превращение его в ракетное топливо", - написал он.

При этом Маск уточнил, что этот шаг важен для освоения Марса.

Напомним, в понедельник, 13 декабря, Илон Маск стал человеком года по версии журнала Time. Таким образом, авторитетное издание оценило его влияние на человечество.

Напомним, по состоянию на ноябрь состояние Маска оценивалось в порядка 270-300 млрд долларов. Он стал самым богатым человеком в истории, когда капитализация Tesla превысила 1 трлн долларов.

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Илон Маск
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