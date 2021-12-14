Маск запускает проект по переработке CO2 в ракетное топливо
Самый богатый человек в мире, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о запуске новой программы. Новый проект предусматривает извлечение углекислого газа из атмосферы и превращении его в ракетное топливо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на twitter Илона Маска.
"SpaceX запускает программу вывода CO2 из атмосферы и превращение его в ракетное топливо", - написал он.
При этом Маск уточнил, что этот шаг важен для освоения Марса.
SpaceX is starting a program to take CO2 out of atmosphere & turn it into rocket fuel. Please join if interested.— Elon Musk (@elonmusk) December 13, 2021
Напомним, в понедельник, 13 декабря, Илон Маск стал человеком года по версии журнала Time. Таким образом, авторитетное издание оценило его влияние на человечество.
Напомним, по состоянию на ноябрь состояние Маска оценивалось в порядка 270-300 млрд долларов. Он стал самым богатым человеком в истории, когда капитализация Tesla превысила 1 трлн долларов.