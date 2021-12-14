Маск запускає проект з переробки CO2 в ракетне паливо

Найбагатша людина в світі, засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск заявив про запуск нової програми. Новий проект передбачає вилучення вуглекислого газу з атмосфери і перетворення його в ракетне паливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на twitter Ілона Маска.

При цьому Маск уточнив, що цей крок важливий для освоєння Марса.

"SpaceX запускає програму виведення CO2 з атмосфери і перетворення його в ракетне паливо", - написав він.

Нагадаємо, у понеділок, 13 Грудня, Ілон Маск став людиною року за версією журналу Time. Таким чином, авторитетне видання оцінило його вплив на людство.

Нагадаємо, станом на листопад стан Маска оцінювалося в близько 270-300 млрд доларів. Він став найбагатшою людиною в історії, коли капіталізація Tesla перевищила 1 трлн доларів.