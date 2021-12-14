ru ua
Вт, 14 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Маск запускає проект з переробки CO2 в ракетне паливо

Новость на русском →
США, Вівторок 14 грудня 2021 09:38
Маск запускає проект з переробки CO2 в ракетне паливо Фото: генеральний директор Tesla Motors Ілон Маск (Britta Pedersen-Pool/Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Найбагатша людина в світі, засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск заявив про запуск нової програми. Новий проект передбачає вилучення вуглекислого газу з атмосфери і перетворення його в ракетне паливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на twitter Ілона Маска.

"SpaceX запускає програму виведення CO2 з атмосфери і перетворення його в ракетне паливо", - написав він.

При цьому Маск уточнив, що цей крок важливий для освоєння Марса.

Нагадаємо, у понеділок, 13 Грудня, Ілон Маск став людиною року за версією журналу Time. Таким чином, авторитетне видання оцінило його вплив на людство.

Нагадаємо, станом на листопад стан Маска оцінювалося в близько 270-300 млрд доларів. Він став найбагатшою людиною в історії, коли капіталізація Tesla перевищила 1 трлн доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Илон Маск
NEWS
В Україні дозволили третю дозу COVID-вакцини: хто її отримає
В Україні дозволили третю дозу COVID-вакцини: хто її отримає
DAILY
Високі ставки. Чи залишилася загроза вторгнення Росії і що буде з Донбасом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Високі ставки. Чи залишилася загроза вторгнення Росії і що буде з Донбасом