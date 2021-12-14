Маск запускає проект з переробки CO2 в ракетне паливо
Найбагатша людина в світі, засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск заявив про запуск нової програми. Новий проект передбачає вилучення вуглекислого газу з атмосфери і перетворення його в ракетне паливо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на twitter Ілона Маска.
"SpaceX запускає програму виведення CO2 з атмосфери і перетворення його в ракетне паливо", - написав він.
При цьому Маск уточнив, що цей крок важливий для освоєння Марса.
SpaceX is starting a program to take CO2 out of atmosphere & turn it into rocket fuel. Please join if interested.— Elon Musk (@elonmusk) December 13, 2021
Нагадаємо, у понеділок, 13 Грудня, Ілон Маск став людиною року за версією журналу Time. Таким чином, авторитетне видання оцінило його вплив на людство.
Нагадаємо, станом на листопад стан Маска оцінювалося в близько 270-300 млрд доларів. Він став найбагатшою людиною в історії, коли капіталізація Tesla перевищила 1 трлн доларів.