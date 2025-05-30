Маск залишає DOGE: Трамп назвав його "приголомшливим" і анонсував брифінг

Президент США Дональд Трамп анонсував спільну прес-конференцію з Ілоном Маском у Білому домі. Вона відбудеться сьогодні, 30 травня, перед тим як мільярдер піде з DOGE (Департаменту ефективності державного управління).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Завтра о 13:30 за східним часом у мене прес-конференція з Ілоном Маском в Овальному кабінеті. Це буде його останній день, але не зовсім, тому що він завжди буде з нами, допомагаючи нам на всьому шляху. Ілон приголомшливий! Побачимося завтра в Білому домі", - написав він у четвер у своїй соцмережі Truth Social.

Події розгорнуться після того, як Маск, генеральний директор Tesla і SpaseX, розкритикував головний законодавчий пріоритет Трампа - податкову реформу, відому як "Один великий прекрасний законопроект". Зокрема, за те, що вона не робить достатньо для скорочення дефіциту федерального бюджету.

В інтерв'ю CBS, яке вийде цими вихідними, Маск заявив, що він "чесно кажучи, розчарований величезним законопроектом про видатки, який збільшує дефіцит бюджету, а не просто скорочує його, і підриває роботу, яку проводить команда DOGE".

Коментарі бізнесмена, судячи з усього, відображають стурбованість деяких республіканців у Палаті представників у Сенаті, які вважають, що законопроєкт коштуватиме надто дорого, і вимагають подальшого скорочення витрат.

"Я думаю, що купюра може бути великою або красивою, але я не знаю, чи може вона бути і тим, і іншим. Це моя особиста думка", - сказав Трамп в уривку з інтерв'ю.

Bloomberg пише, що кампанія Маска зі скорочення розмірів і сфери діяльності уряду США викликала шок у Вашингтоні: деякі агентства було повністю ліквідовано, а десятки тисяч федеральних службовців зазнали чисток або були змушені погодитися на відкуп. Однак ініціатива не виправдала власних високих очікувань у плані економії коштів.

Стів Девіс, який фактично був заступником Маска в DOGE, також залишає свою посаду, повідомило виданню джерело, знайоме із ситуацією.

Відхід бізнесмена залишає майбутнє цієї роботи в руках менш впливових чиновників у Білому домі та федеральних агентствах.