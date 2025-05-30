Маск покидает DOGE: Трамп назвал его "потрясающим" и анонсировал брифинг
Президент США Дональд Трамп анонсировал совместную пресс-конференцию Илоном Маском в Белом доме. Она пройдет сегодня, 30 мая, перед тем как миллиардер уйдет из DOGE (Департамента эффективности государственного управления).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Завтра в 13:30 по восточному времени у меня пресс-конференция с Илоном Маском в Овальном кабинете. Это будет его последний день, но не совсем, потому что он всегда будет с нами, помогая нам на всем пути. Илон потрясающий! Увидимся завтра в Белом доме", - написал он в четверг в своей соцсети Truth Social.
События развернутся после того, как Маск, генеральный директор Tesla и SpaseX, раскритиковал главный законодательный приоритет Трампа - налоговую реформу, известную как "Один большой прекрасный законопроект". В частности, за то, что она не делает достаточно для сокращения дефицита федерального бюджета.
В интерью CBS, которое выйдет на этих выходных, Маск заявил, что он "честно говоря, разочарован огромным законопроектом о расходах, который увеличивает дефицит бюджета, а не просто сокращает его, и подрывает работая которую проводит команда DOGE".
Комментарии бизнесмена, судя по всему, отражают обеспокоенность некоторых республиканцев в Палате представителей в Сенате, которые считают, что законопроект обойдется слишком дорого и требуют дальнейшего сокращения расходов.
"Я думаю, что купюра может быть большой или красивой, но я не знаю, может ли она быть и тем, и другим. Это мое личное мнение", - сказал Трамп в отрывке из интервью.
Bloomberg пишет, что кампания Маска по сокращению размеров и сферы деятельности правительства США вызвала шок в Вашингтоне: некоторые агентства были полностью ликвидированы, а десятки тысяч федеральных служащих подверглись чисткам или были вынуждены согласиться на откуп. Однако инициатива не оправдала собственных высоких ожиданий в плане экономии средств.
Стив Дэвис, который фактически был заместителем Маска в DOGE, также покидает свой пост, сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией.
Уход бизнесмена оставляет будущее этой работы в руках менее влиятельных чиновников в Белом доме и федеральных агентствах.
Маск уходит из администрации Трампа
Напомним, в среду 28 мая Илон Маск сообщил, что его работа в качестве специального государственного служащего "подходит к концу".
"Поскольку мой запланированный срок в качестве специального государственного служащего подходит к концу, я бы хотел поблагодарить президента США Дональда Трампа за возможность сократить болезненные расходы. Миссия DOGE со временем будет только укрепляться, поскольку она станет образом жизни всего правительства", — написал он в соцсети Х.
Кроме того, представитель Белого дома подтвердил агентству Reuters уход Маска. По словам источника, бизнесмен не имел формального разговора перед объявлением о своем уходе. Также чиновник он добавил, что отставка была решена "на уровне старшего персонала".
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