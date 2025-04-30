Маск залишає Білий дім? Що бізнесмену сказав Трамп

"Ви запрошені залишатися стільки, скільки хочете", - сказав Трамп, звертаючись до Маска, який був присутній на нараді як куратор відомства з підвищення ефективності роботи американського уряду (DOGE).

"У якийсь момент він, думаю, захоче повернутися додому, до своїх автомашин. Ви дійсно пожертвували багато чим... До вас ставилися несправедливо", - додав Трамп.

Нагадаємо, термін роботи Маска як "особливого службовця уряду", що працює на громадських засадах, обмежений 130 днями. Минулого тижня бізнесмен повідомив, що з наступного місяця скоротить свою участь у роботі DOGE.