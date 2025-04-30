Маск покидает Белый дом? Что бизнесмену сказал Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Илон Маск может оставаться в его администрации столько, сколько хочет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Вы приглашены оставаться столько, сколько хотите", - сказал Трамп, обращаясь к Маску, который присутствовал на совещании в качестве куратора ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).
"В какой-то момент он, думаю, захочет вернуться домой, к своим автомашинам. Вы действительно пожертвовали многим... К вам относились несправедливо", - добавил Трамп.
Напомним, срок работы Маска как "особого служащего правительства", работающего на общественных началах, ограничен 130 днями. На прошлой неделе бизнесмен сообщил, что со следующего месяца сократит свое участие в работе DOGE.
Миллиардер Илон Маск стал главой Департамента эффективности правительства США (DOGE) и начал масштабное сокращение федеральных агентств, в результате чего тысячи государственных служащих потеряли работу.
Эти меры вызвали противоречивые реакции, даже среди сторонников Дональда Трампа. СМИ сообщили о напряженности между Маском и госсекретарем Марко Рубио, хотя в администрации Трампа эту информацию опровергли.
По данным Politico, после волны увольнений президент США Дональд Трамп принял решение ограничить полномочия Маска.
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