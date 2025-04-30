Маск покидает Белый дом? Что бизнесмену сказал Трамп

"Вы приглашены оставаться столько, сколько хотите", - сказал Трамп, обращаясь к Маску, который присутствовал на совещании в качестве куратора ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).

"В какой-то момент он, думаю, захочет вернуться домой, к своим автомашинам. Вы действительно пожертвовали многим... К вам относились несправедливо", - добавил Трамп.

Напомним, срок работы Маска как "особого служащего правительства", работающего на общественных началах, ограничен 130 днями. На прошлой неделе бизнесмен сообщил, что со следующего месяца сократит свое участие в работе DOGE.