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Маск залишає Білий дім? Що бізнесмену сказав Трамп

Середа 30 квітня 2025 22:06
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Маск залишає Білий дім? Що бізнесмену сказав Трамп Фото: президент США Дональд Трамп та Ілон Маск (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск може залишатися в його адміністрації стільки, скільки хоче.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ви запрошені залишатися стільки, скільки хочете", - сказав Трамп, звертаючись до Маска, який був присутній на нараді як куратор відомства з підвищення ефективності роботи американського уряду (DOGE).

"У якийсь момент він, думаю, захоче повернутися додому, до своїх автомашин. Ви дійсно пожертвували багато чим... До вас ставилися несправедливо", - додав Трамп.

Нагадаємо, термін роботи Маска як "особливого службовця уряду", що працює на громадських засадах, обмежений 130 днями. Минулого тижня бізнесмен повідомив, що з наступного місяця скоротить свою участь у роботі DOGE.

Маск скорочує уряд США

Мільярдер Ілон Маск став головою Департаменту ефективності уряду США (DOGE) та розпочав масштабне скорочення федеральних агенцій, внаслідок чого тисячі державних службовців втратили роботу.

Ці заходи викликали суперечливі реакції, навіть серед прихильників Дональда Трампа. ЗМІ повідомили про напруженість між Маском і держсекретарем Марко Рубіо, хоча в адміністрації Трампа цю інформацію спростували.

За даними Politico, після хвилі звільнень президент США Дональд Трамп ухвалив рішення обмежити повноваження Маска.

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