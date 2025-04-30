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Маск покидает Белый дом? Что бизнесмену сказал Трамп

Среда 30 апреля 2025 22:06
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Маск покидает Белый дом? Что бизнесмену сказал Трамп Фото: президент США Дональд Трамп и Илон Маск (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп заявил, что Илон Маск может оставаться в его администрации столько, сколько хочет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Вы приглашены оставаться столько, сколько хотите", - сказал Трамп, обращаясь к Маску, который присутствовал на совещании в качестве куратора ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).

"В какой-то момент он, думаю, захочет вернуться домой, к своим автомашинам. Вы действительно пожертвовали многим... К вам относились несправедливо", - добавил Трамп.

Напомним, срок работы Маска как "особого служащего правительства", работающего на общественных началах, ограничен 130 днями. На прошлой неделе бизнесмен сообщил, что со следующего месяца сократит свое участие в работе DOGE.

Маск сокращает правительство США

Миллиардер Илон Маск стал главой Департамента эффективности правительства США (DOGE) и начал масштабное сокращение федеральных агентств, в результате чего тысячи государственных служащих потеряли работу.

Эти меры вызвали противоречивые реакции, даже среди сторонников Дональда Трампа. СМИ сообщили о напряженности между Маском и госсекретарем Марко Рубио, хотя в администрации Трампа эту информацию опровергли.

По данным Politico, после волны увольнений президент США Дональд Трамп принял решение ограничить полномочия Маска.

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Дональд Трамп Илон Маск Соединенные Штаты Америки
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