Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно

По его словам, ближайшая Солнечная система находится на расстоянии четырех световых лет.

"Ее нужно по-другому исследовать. И самый эффективный способ это сделать... использовать антиматерию, а также коллапс материй... и тогда можно будет выбраться за пределы Солнечной системы", - сказал он.

Отметим, антиматерия - материя, состоящая из античастиц - "зеркальных отражений" ряда элементарных частиц, которые обладают одинаковыми спином и массой, но отличаются друг от друга знаками всех других характеристик взаимодействия.

Одной из главных загадок современной физики считается асимметрия - подавляющее преобладание во Вселенной материи над антиматерией.