Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы. Для этого нужно использовать антиматерию.
Об этом он заявил, выступая онлайн на российском марафоне "Новое знание", сообщает "РИА Новости".
По его словам, ближайшая Солнечная система находится на расстоянии четырех световых лет.
"Ее нужно по-другому исследовать. И самый эффективный способ это сделать... использовать антиматерию, а также коллапс материй... и тогда можно будет выбраться за пределы Солнечной системы", - сказал он.
Отметим, антиматерия - материя, состоящая из античастиц - "зеркальных отражений" ряда элементарных частиц, которые обладают одинаковыми спином и массой, но отличаются друг от друга знаками всех других характеристик взаимодействия.
Одной из главных загадок современной физики считается асимметрия - подавляющее преобладание во Вселенной материи над антиматерией.
Напомним, Илон Маск предупредил, что покорение Марса потребует человеческих жертв. Однако, недостатка в добровольцах нет.
Ранее Маск заявил, что человечество должно создать на Луне постоянно обитаемую базу, а впоследствии - город на Марсе.
Также Илон Маск сообщал, что его компания SpaceX собирается посадить свои ракеты Starship на поверхность Марса задолго до 2030 года.