Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи: що для цього потрібно

За його словами, найближча Сонячна система знаходиться на відстані чотирьох світлових років.

"Її потрібно по-іншому досліджувати. І найефективніший спосіб це зробити... використовувати антиматерію, а також колапс матерій... і тоді можна буде вибратися за межі Сонячної системи", - сказав він.

Зазначимо, антиматерія - матерія, що складається з античастинок - "дзеркальних відображень" ряду елементарних частинок, які володіють однаковими спіном і масою, але відрізняються один від одного знаками всіх інших характеристик взаємодії.

Однією з головних загадок сучасної фізики вважається асиметрія - переважне переважання у Всесвіті матерії над антиматерією.