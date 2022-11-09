Маск втратив 70 млрд доларів після рішення купити Twitter

Маск продав акції виробника електромобілів ще на суму 3,95 млрд доларів за кілька днів після закриття угоди з купівлі Twitter. В результаті останнього продажу акцій Маск володіє приблизно 14% у Tesla.

Маск, найбагатша людина у світі, заявив у квітні, що він більше не продає акції Tesla. Тим не менш, у серпні він продав ще акції Tesla на суму 6,9 млрд доларів і сказав, що продаж був проведений для покупки Twitter.

Маск купив Twitter минулого місяця і вжив рішучих заходів, включаючи звільнення половини персоналу та план стягування плати за синю галочку.

Мільярдер пообіцяв надати 46,5 млрд доларів у вигляді акціонерного та боргового фінансування для придбання, що покрило ціну у 44 млрд доларів та витрати на закриття. Банки, зокрема Morgan Stanley та Bank of America Corp, зобов'язалися надати боргове фінансування на суму 13 млрд доларів.

Зобов'язання Маска з акціонерного капіталу у розмірі 33,5 млрд доларів включали його 9,6% акцій Twitter, які коштують 4 млрд доларів, і 7,1 млрд доларів, які він отримав від пайових інвесторів, включаючи співзасновника Oracle Corp Ларрі Еллісона та саудівського принца Алваліда бін Талала.

Маск намагався відмовитися від угоди в травні, стверджуючи, що Twitter занижує кількість облікових записів ботів і спаму на платформі. Це спричинило серію судових позовів між двома сторонами.

За даними Bloomberg, зараз акції Tesla впали на 53% порівняно з піковим значенням минулого року, внаслідок чого статки Маска скоротилися до 179,5 млрд доларів з 340 млрд доларів на піку.

Останній спад продажів акцій Tesla на ринку стався, оскільки аналітики очікували, що Маск продасть додаткові акції Tesla для фінансування угоди з Twitter.