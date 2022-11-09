RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Маск потерял 70 млрд долларов после решения купить Twitter

Фото: Илон Маск потерял 70 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Компания Tesla потеряла почти половину своей рыночной стоимости, а собственный капитал гендиректора компании Илона Маска упал на 70 млрд долларов с тех пор, как в апреле он сделал ставку на покупку Twitter.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Маск продал акции производителя электромобилей еще на сумму 3,95 млрд долларов через несколько дней после закрытия сделки по покупке Twitter. В результате последней продажи акций Маск владеет примерно 14% в Tesla.

Маск, самый богатый человек в мире, заявил в апреле, что он больше не продает акции Tesla. Тем не менее, в августе он продал еще акции Tesla на сумму 6,9 млрд долларов и сказал, что продажа была проведена для покупки Twitter.

Маск купил Twitter в прошлом месяце и предпринял решительные меры, включая увольнение половины персонала и план взимания платы за синюю галочку.

Миллиардер пообещал предоставить 46,5 млрд долларов в виде акционерного и долгового финансирования для приобретения, что покрыло цену в 44 млрд долларов и затраты на закрытие. Банки, в том числе Morgan Stanley и Bank of America Corp, обязались предоставить долговое финансирование на сумму 13 млрд долларов.

Обязательства Маска по акционерному капиталу в размере 33,5 млрд долларов включали его 9,6% акций Twitter, которые стоят 4 млрд долларов, и 7,1 млрд долларов, которые он получил от долевых инвесторов, включая соучредителя Oracle Corp Ларри Эллисона и саудовского принца Алвалида бин Талала.

Маск пытался отказаться от сделки в мае, утверждая, что Twitter занижает количество аккаунтов ботов и спама на платформе. Это привело к серии судебных исков между двумя сторонами.

По данным Bloomberg, сейчас акции Tesla упали на 53% по сравнению с пиковым значением в прошлом году, в результате чего состояние Маска сократилось до 179,5 млрд долларов с 340 млрд долларов на пике.

Последний спад продаж акций Tesla на рынке произошел, поскольку аналитики ожидали, что Маск продаст дополнительные акции Tesla для финансирования сделки с Twitter.

С тех пор как Маск купил Twitter, несколько крупных компаний приостановили свою рекламу на платформе, ожидая, как она будет развиваться под руководством миллиардера.

Читайте РБК-Украина в Google News
Илон МаскTwitter