В ООН відреагували на масові звільнення у Twitter

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк у відкритому листі закликав нового власника компанії Twitter Ілона Маска забезпечити дотримання прав людини у соціальній мережі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Twitter Inc звільнила половину своєї робочої сили в п'ятницю, і у твітах співробітників соціальної мережі йдеться про те, що команда, яка відповідає за права людини, була серед постраждалих, що Тюрк назвав не "обнадійливим початком".

"Twitter повинен розуміти шкоду, пов'язану з його платформою, і робити кроки для її усунення. Повага до наших спільних прав людини має встановити бар'єри для використання та розвитку платформи. Коротко кажучи, я закликаю вас зробити так, щоб права людини займали центральне місце в управлінні Twitter під вашим керівництвом", - сказав комісар.