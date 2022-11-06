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В ООН відреагували на масові звільнення у Twitter

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Нью Йорк, Неділя 06 листопада 2022 03:11
В ООН відреагували на масові звільнення у Twitter Фото: Ілон Маск, засновник SpaceX (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк у відкритому листі закликав нового власника компанії Twitter Ілона Маска забезпечити дотримання прав людини у соціальній мережі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Twitter Inc звільнила половину своєї робочої сили в п'ятницю, і у твітах співробітників соціальної мережі йдеться про те, що команда, яка відповідає за права людини, була серед постраждалих, що Тюрк назвав не "обнадійливим початком".

"Twitter повинен розуміти шкоду, пов'язану з його платформою, і робити кроки для її усунення. Повага до наших спільних прав людини має встановити бар'єри для використання та розвитку платформи. Коротко кажучи, я закликаю вас зробити так, щоб права людини займали центральне місце в управлінні Twitter під вашим керівництвом", - сказав комісар.

Зазначимо, що п'ятничні звільнення завершили тиждень хаосу та невпевненості в майбутньому Twitter під керівництвом Маска, який заявив, що сервіс зазнає "різкого падіння доходів".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що американський винахідник Ілон Маск після придбання Twitter розпустив раду директорів. Таким чином він зміцнив свій контроль над компанією.

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Илон Маск Twitter
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