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Маск висміяв інтерв'ю Путіна пропагандисту Карлсону

Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ілон Маск у соціальній мережі Twitter висміяв "історичні відступи" російського диктатора Володимира Путіна американському пропагандисту Такеру Кларксону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду Ілона Маска у Twitter.

Маск на своїй сторінці опублікував мем із кадрами з інтерв'ю та підписом, у якому Карлсон нібито запитує Путіна, чому РФ вторглася в Україну. На поставлене запитання диктатор РФ нібито почав шукати "історичні паралелі".

"Я до цього підходжу. Ось бачите, 28 травня 2016 року в зоопарку Цинциннаті застрелили горилу...", - заявив Путін у жартівливій репліці на картинці.

Інтерв'ю Путіна Карлсону

Нагадаємо, 9 лютого, у мережі опублікували інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна американському пропагандисту Такеру Карлсону. В інтерв'ю російський диктатор відзначився низкою скандальних заяв, а також знову намагався виправдати своє повномасштабне вторгнення до України.

Центр стратегічних комунікацій спростував фейкові заяви з інтерв'ю Путіна, зокрема про неонацизм, Леніна та Сталіна, які нібито створили Україну, "громадянську війну" тощо.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що подібне інтерв'ю не могло не бути спецоперацією. Однією з найскандальніших заяв Путіна стало звинувачення на адресу Польщі, що вона винна на початку Другої світової. Глава Кремля нафантазував, що Варшава спровокувала ватажка нацистської Німеччини Адольфа Гітлера, оскільки "виявилася незговірливою".

Детальніше про те, що Путін розповів в інтерв'ю Карлсону - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Илон Маск