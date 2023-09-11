Маск виправдався за відключення Starlink біля Криму та заявив, що буде боротись за Америку

Маск заявив, що є громадянином США і має тільки американський паспорт. А США не оголошували війну Росії.

"Що б не сталося, я буду боротися за Америку і помру за неї. Конгрес США не оголошував війну Росії. Якщо хтось і є зрадником, то це ті, хто мене так називає", - заявив Маск.

Варто зауважити, що раніше голова Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що супутниковий зв'язок Ілона Маска Starlink є життєво важливим інструментом для України.

Starlink в Україні

За останніми даними, наша держава отримала з початку війни 42 тисячі терміналів супутникового зв'язку Starlink, які передала компанія SpaceX та партнери України.

7 вересня CNN опублікував уривок книги про Ілона Маска, в якому йшлося про зрив атаки на російський флот. Мільярдер нібито таємно наказав відключити Starlink над Кримом, щоб не допустити удару по кораблях країни-агресора.

Згодом сам Ілон Маск заявив, що він не давав такого завдання своїм фахівцям, оскільки Starlink там не працював. Керівник ГУР Кирило Буданов підтвердив, що супутниковий інтернет певний час не працював біля Криму.

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