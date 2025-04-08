Маск використовує ШІ для пошуку серед чиновників ворогів Трампа, - Reuters

Команда технологів DOGE Ілона Маска використовує штучний інтелект для відстеження повідомлень держслужбовців на предмет ворожості до президента Дональда Трампа і його програми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як зазначає агентство, більша частина діяльності Департаменту ефективності уряду Маска залишається оповитою таємницею. Держслужбовці вже й так постраждали від масових звільнень і різкого скорочення витрат.
Команда DOGE також використовує додаток Signal для спілкування, що порушує федеральні правила ведення записів, оскільки повідомлення можуть зникати після закінчення певного періоду часу.
І вони "активно" задіяли чат-бот Grok ШІ Маска - перспективного конкурента ChatGPT - у межах своєї роботи з атаки на уряд, сказало джерело.
Використання ШІ та Signal посилює побоювання експертів з кібербезпеки та урядових етиків щодо того, що DOGE діє з обмеженою прозорістю. Вони побоюються, що мільярдер Маск або адміністрація Трампа можуть використовувати інформацію, зібрану за допомогою ШІ, для просування своїх власних інтересів або для переслідування політичних цілей.
Кетлін Кларк, експертка з урядової етики з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, заявила, що використання DOGE Signal посилює стурбованість з приводу методів. "Якщо вони використовують Signal і не зберігають кожне повідомлення у федеральних файлах, то вони діють незаконно", - сказала вона.
Минулого місяця високопосадовці адміністрації Трампа зазнали критики за помилкове включення журналіста в груповий чат, присвячений плануванню військових операцій у Ємені.
Інтерв'ю агентства Reuters із майже 20 людьми, обізнаними про діяльність DOGE, а також вивчення сотень сторінок судових документів із позовів, що оскаржують доступ DOGE до даних, підкреслюють нетрадиційне використання штучного інтелекту та інших технологій.
Наприклад, в Агентстві з охорони довкілля призначенці Трампа повідомили деяким менеджерам, що команда Маска впроваджує ШІ для моніторингу співробітників, зокрема для пошуку в повідомленнях мови, яку вважають ворожою по відношенню до Трампа або Маска.
Агентство з охорони навколишнього середовища, яке забезпечує дотримання таких законів, як закон про чисте повітря, і працює над захистом навколишнього середовища, потрапило під пильну увагу адміністрації Трампа. Із січня воно відправило у відпустку майже 600 співробітників і заявило, що скоротить 65% свого бюджету, що може вимагати подальшого скорочення персоналу.
Призначені Трампом посадові особи, які обійняли посади в агентстві, повідомили менеджерам, що DOGE використовує ШІ для моніторингу застосунків і програмного забезпечення для спілкування, включно з Microsoft Teams.
"Нам сказали, що вони шукають антитрампівську або антимасківську мову", - сказало джерело..
Чиновники Трампа заявили, що DOGE шукатиме людей, чия робота не відповідає місії адміністрації, повідомили перші два джерела. "Будьте обережні з тим, що ви говорите, що ви друкуєте і що ви робите", - сказав менеджер.
Маск описав DOGE як технологічно вмотивовану спробу зробити федеральний уряд США більш ефективним, націлившись на марнотратство, шахрайство і зловживання. Він сказав, що мета полягала в тому, щоб скоротити витрати на 1 трильйон доларів, або 15% річного бюджету США.
Нагадаємо, видання Politico повідомило, що Маск незабаром залишить посаду глави DOGE. Після цього Трамп сказав, що хоче, щоб Маск залишався на посаді глави DOGE якомога довше. Але зазначив, що "настане момент, коли йому доведеться" піти, почасти через компанії, якими керує мільярдер.