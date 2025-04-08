Маск использует ИИ для поиска среди чиновников врагов Трампа, - Reuters

Как отмечает агентство, большая часть деятельности Департамента эффективности правительства Маска остается окутанной тайной. Госслужащие уже и так пострадали от массовых увольнений и резкого сокращения расходов.

Команда DOGE также использует приложение Signal для общения, что нарушает федеральные правила ведения записей, поскольку сообщения могут исчезать по истечении определенного периода времени.

И они "активно" задействовали чат-бот Grok ИИ Маска - перспективного конкурента ChatGPT - в рамках своей работы по атаке правительство, сказал источник.

Использование ИИ и Signal усиливает опасения экспертов по кибербезопасности и правительственных этиков относительно того, что DOGE действует с ограниченной прозрачностью. Они опасаются, что миллиардер Маск или администрация Трампа могут использовать информацию, собранную с помощью ИИ, для продвижения своих собственных интересов или для преследования политических целей.

Кэтлин Кларк, эксперт по правительственной этике из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, заявила, что использование DOGE Signal, усиливает обеспокоенность по поводу методов. "Если они используют Signal и не сохраняют каждое сообщение в федеральных файлах, то они действуют незаконно", - сказала она.

В прошлом месяце высокопоставленные должностные лица администрации Трампа подверглись критике за ошибочное включение журналиста в групповой чат, посвященный планированию военных операций в Йемене.

ИИ Маска

Интервью агентства Reuters с почти 20 людьми, осведомленными о деятельности DOGE, а также изучение сотен страниц судебных документов из исков, оспаривающих доступ DOGE к данным, подчеркивают нетрадиционное использование искусственного интеллекта и других технологий.

Например, в Агентстве по охране окружающей среды назначенцы Трампа сообщили некоторым менеджерам, что команда Маска внедряет ИИ для мониторинга сотрудников, в том числе для поиска в сообщениях языка, который считается враждебным по отношению к Трампу или Маску.

Агентство по охране окружающей среды, которое обеспечивает соблюдение таких законов, как закон о чистом воздухе, и работает над защитой окружающей среды, попало под пристальное внимание администрации Трампа. С января оно отправило в отпуск почти 600 сотрудников и заявило, что сократит 65% своего бюджета, что может потребовать дальнейшего сокращения персонала.

Назначенные Трампом должностные лица, занявшие должности в агентстве, сообщили менеджерам, что DOGE использует ИИ для мониторинга приложений и программного обеспечения для общения, включая Microsoft Teams.

"Нам сказали, что они ищут антитрамповский или антимасковский язык", - сказал источник.

Чиновники Трампа заявили, что DOGE будет искать людей, чья работа не соответствует миссии администрации, сообщили первые два источника. "Будьте осторожны с тем, что вы говорите, что вы печатаете и что вы делаете", - сказал менеджер.

Маск описал DOGE как технологически мотивированную попытку сделать федеральное правительство США более эффективным, нацелившись на расточительство, мошенничество и злоупотребления. Он сказал, что цель состояла в том, чтобы сократить расходы на 1 триллион долларов, или 15% годового бюджета США.