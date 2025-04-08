Маск использует ИИ для поиска среди чиновников врагов Трампа, - Reuters
Команда технологов DOGE Илона Маска использует искусственный интеллект для отслеживания сообщений госслужащих на предмет враждебности к президенту Дональду Трампу и его программе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как отмечает агентство, большая часть деятельности Департамента эффективности правительства Маска остается окутанной тайной. Госслужащие уже и так пострадали от массовых увольнений и резкого сокращения расходов.
Команда DOGE также использует приложение Signal для общения, что нарушает федеральные правила ведения записей, поскольку сообщения могут исчезать по истечении определенного периода времени.
И они "активно" задействовали чат-бот Grok ИИ Маска - перспективного конкурента ChatGPT - в рамках своей работы по атаке правительство, сказал источник.
Использование ИИ и Signal усиливает опасения экспертов по кибербезопасности и правительственных этиков относительно того, что DOGE действует с ограниченной прозрачностью. Они опасаются, что миллиардер Маск или администрация Трампа могут использовать информацию, собранную с помощью ИИ, для продвижения своих собственных интересов или для преследования политических целей.
Кэтлин Кларк, эксперт по правительственной этике из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, заявила, что использование DOGE Signal, усиливает обеспокоенность по поводу методов. "Если они используют Signal и не сохраняют каждое сообщение в федеральных файлах, то они действуют незаконно", - сказала она.
В прошлом месяце высокопоставленные должностные лица администрации Трампа подверглись критике за ошибочное включение журналиста в групповой чат, посвященный планированию военных операций в Йемене.
ИИ Маска
Интервью агентства Reuters с почти 20 людьми, осведомленными о деятельности DOGE, а также изучение сотен страниц судебных документов из исков, оспаривающих доступ DOGE к данным, подчеркивают нетрадиционное использование искусственного интеллекта и других технологий.
Например, в Агентстве по охране окружающей среды назначенцы Трампа сообщили некоторым менеджерам, что команда Маска внедряет ИИ для мониторинга сотрудников, в том числе для поиска в сообщениях языка, который считается враждебным по отношению к Трампу или Маску.
Агентство по охране окружающей среды, которое обеспечивает соблюдение таких законов, как закон о чистом воздухе, и работает над защитой окружающей среды, попало под пристальное внимание администрации Трампа. С января оно отправило в отпуск почти 600 сотрудников и заявило, что сократит 65% своего бюджета, что может потребовать дальнейшего сокращения персонала.
Назначенные Трампом должностные лица, занявшие должности в агентстве, сообщили менеджерам, что DOGE использует ИИ для мониторинга приложений и программного обеспечения для общения, включая Microsoft Teams.
"Нам сказали, что они ищут антитрамповский или антимасковский язык", - сказал источник.
Чиновники Трампа заявили, что DOGE будет искать людей, чья работа не соответствует миссии администрации, сообщили первые два источника. "Будьте осторожны с тем, что вы говорите, что вы печатаете и что вы делаете", - сказал менеджер.
Маск описал DOGE как технологически мотивированную попытку сделать федеральное правительство США более эффективным, нацелившись на расточительство, мошенничество и злоупотребления. Он сказал, что цель состояла в том, чтобы сократить расходы на 1 триллион долларов, или 15% годового бюджета США.
Напомним, издание Politico сообщило, что Маск вскоре покинет пост главы DOGE. После этого Трамп сказал, что хочет, чтобы Маск оставался на посту главы DOGE как можно дольше. Но отметил, что "наступит момент, когда ему придется" уйти, отчасти из-за компаний, которыми управляет миллиардер.