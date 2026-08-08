Маск відмовляється дати Україні використати Starlink для ударів по РФ, - The Atlantic

Минулого тижня видання писало, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом попросив через нього допомогу від Ілона Маска.

Як відомо, компанія мільярдера SpaceX керує системою супутникової системи Starlink. На тлі того, що у України є нестача ракет до ППО, Зеленський хоче використовувати Starlink для наведення ударів по ракетних батареях, які Росія використовує для запусків балістики по Києву та іншим містам. Але Трамп не дав однозначної відповіді на цю пропозицію.

Також закулісними способами звернутися до Маски намагається Михайло Федоров, якого нещодавно звільнили з посади міністра оборони України. Однак джерела видання кажуть, що Маск поки що відмовляється поступитися.

"Наразі позитивного рішення немає", - сказав у середу один із співрозмовників.

Згідно з матеріалом, Маск продовжує сперечатися з Федоровим про ризик подальшої ескалації війни з боку Росії. Мільярдер вважає, що вже час укласти мир.

"Ілон постійно каже, що настав час укладати угоду", - розповів один із соратників Федорова.