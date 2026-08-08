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Маск відмовляється дати Україні використати Starlink для ударів по РФ, - The Atlantic

19:30 08.08.2026 Сб
2 хв
Що відповідає Маск щодо прохання України?
aimg Едуард Ткач
Фото: Ілон Маск (Getty Images)

Мільярдер Ілон Маск виступає проти того, щоб Україна використовувала супутникову систему Starlink для ударів територією Росії. Він вважає, що настав час укласти мир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Atlantic.

Минулого тижня видання писало, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом попросив через нього допомогу від Ілона Маска.

Як відомо, компанія мільярдера SpaceX керує системою супутникової системи Starlink. На тлі того, що у України є нестача ракет до ППО, Зеленський хоче використовувати Starlink для наведення ударів по ракетних батареях, які Росія використовує для запусків балістики по Києву та іншим містам. Але Трамп не дав однозначної відповіді на цю пропозицію.

Також закулісними способами звернутися до Маски намагається Михайло Федоров, якого нещодавно звільнили з посади міністра оборони України. Однак джерела видання кажуть, що Маск поки що відмовляється поступитися.

"Наразі позитивного рішення немає", - сказав у середу один із співрозмовників.

Згідно з матеріалом, Маск продовжує сперечатися з Федоровим про ризик подальшої ескалації війни з боку Росії. Мільярдер вважає, що вже час укласти мир.

"Ілон постійно каже, що настав час укладати угоду", - розповів один із соратників Федорова.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна знищуватиме пускові установки росіян, щоб зменшити таким чином удари по українських містах.

Також ми писали, що за словами Ілона Маска, Росія не виведе своїх військ з окупованих територій України. Він вважає, що до питання виходу з війни слід підходити "прагматично".

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Російська ФедераціяІлон МаскStarlinkВійна в Україні