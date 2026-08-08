Маск отказывается дать Украине использовать Starlink для ударов по РФ, - The Atlantic

На прошлой неделе издание писало, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, попросил через него помощь от Илона Маска.

Как известно, компания миллиардера SpaceX управляет системой спутниковой системой Starlink. На фоне того, что у Украины нехватка ракет к ПВО, Зеленский хочет использовать Starlink для наведения ударов по ракетным батареям, которые Россия использует для запусков баллистики по Киеву и другим городам. Но Трамп не дал однозначного ответа на это предложение.

Также закулисными способами обратиться к Маску пытается Михаил Федоров, которого недавно уволили с поста министра обороны Украины. Однако источники издания говорят, что Маск пока отказывается уступить.

"На данный момент положительного решения нет", - сказал в среду один из собеседников.

Согласно материалу, Маск продолжает спорить с Федоровым о риске дальнейшей эскалации войны со стороны России. Миллиардер считает, что уже время заключить мир.

"Илон постоянно говорит, что пора заключать сделку", - рассказал один из соратников Федорова.