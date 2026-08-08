Маск отказывается дать Украине использовать Starlink для ударов по РФ, - The Atlantic

Миллиардер Илон Маск выступает против того, чтобы Украина использовала спутниковую систему Starlink для ударов по территории России. Он считает, что настало время заключить мир.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Atlantic.
На прошлой неделе издание писало, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, попросил через него помощь от Илона Маска.
Как известно, компания миллиардера SpaceX управляет системой спутниковой системой Starlink. На фоне того, что у Украины нехватка ракет к ПВО, Зеленский хочет использовать Starlink для наведения ударов по ракетным батареям, которые Россия использует для запусков баллистики по Киеву и другим городам. Но Трамп не дал однозначного ответа на это предложение.
Также закулисными способами обратиться к Маску пытается Михаил Федоров, которого недавно уволили с поста министра обороны Украины. Однако источники издания говорят, что Маск пока отказывается уступить.
"На данный момент положительного решения нет", - сказал в среду один из собеседников.
Согласно материалу, Маск продолжает спорить с Федоровым о риске дальнейшей эскалации войны со стороны России. Миллиардер считает, что уже время заключить мир.
"Илон постоянно говорит, что пора заключать сделку", - рассказал один из соратников Федорова.
Напомним, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет уничтожать пусковые установки россиян, чтобы уменьшить таким образом удары по украинским городам.
Также мы писали, что по словам Илона Маска, Россия не выведет свои войска из оккупированных территорий Украины. Он считает, что к вопросу выхода из войны нужно подходить "прагматично".