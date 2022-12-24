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Маск видалив у Twitter одну з функцій, - Reuters

Фото: Ілон Маск видалив у Twitter одну з функцій (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Новий власник Twitter та мільярдер Ілон Маск дав доручення видалити із соцмережі функцію, яка допомагала запобігати самогубствам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Йдеться про функцію #ThereIsHelp, яка за певних пошукових запитів виводила у верхню частину екрана контакти організацій підтримки та гарячі лінії щодо запобігання самогубствам.

"Корпорація Twitter в останні кілька днів видалила функцію, яка просувала гарячі лінії із запобігання самогубствам та інші ресурси безпеки для користувачів, які шукають певний контент. Це розпорядження було зроблено новим власником Ілоном Маском", - заявило джерело агентства.

Як повідомлялось, соцмережа Twitter запустила лічильник переглядів твітів.

До того ж Ілон Маск заявив, що голосувати за важливі зміни у політиці соцмережі Twitter зможуть лише власники платної підписки. Про це він написав після того, як більшість користувачів у його голосуванні проголосували за те, щоб він пішов з посади голови компанії.

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Илон Маск