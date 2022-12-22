Маск зробив обіцяне: у Twitter з’явилися лічильники переглядів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Ілона Маска.

"Це демонструє, наскільки жвавіший Twitter, чим може здатися, оскільки більше 90% користувачів Twitter читають, але не пишуть, не відповідають і не лайкають, оскільки це публічні дії", - запевняє він.

У своєму твіті Маск зазначає, що така опція - це нормально для відео.

Нагадаємо, що Ілон Маск пообіцяв запустити цю функцію у соцмережі ще 1 грудня, додавши - "через кілька тижнів". Тож, у даному разі обіцяне виконав.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що користувачі Twitter більшістю проголосували за усунення Маска з посади гендиректора компанії. Він підтвердив готовність зробити це, але тільки після того, як знайде "когось досить безглуздого, щоб зайнятися цією роботою".

Раніше Маск вимкнув аудіофункцію Twitter Spaces, яка дає користувачам змогу брати участь у групових чатах за допомогою платформи соцмереж.

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