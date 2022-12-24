Маск удалил в Twitter одну из функций, - Reuters

Новый владелец Twitter и миллиардер Илон Маск дал поручение удалить из соцсети функцию, которая помогала предотвращать самоубийвства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Речь идет о функции #ThereIsHelp, которая при определенных поисковых запросах выводила в верхнюю часть экрана контакты организаций піддержки и горячие линии по предотвращению самоубийвств.

"Корпорация Twitter в последние несколько дней удалила функцию, которая продвигала горячие линии по предотвращению самоубийств и другие ресурсы безопасности для пользователей, ищущих определенный контент. Это распоряжение было сделано новым владельцем Илоном Маском", - заявил источник агентства.