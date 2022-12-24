Маск удалил в Twitter одну из функций, - Reuters

Новый владелец Twitter и миллиардер Илон Маск дал поручение удалить из соцсети функцию, которая помогала предотвращать самоубийвства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Речь идет о функции #ThereIsHelp, которая при определенных поисковых запросах выводила в верхнюю часть экрана контакты организаций піддержки и горячие линии по предотвращению самоубийвств.
"Корпорация Twitter в последние несколько дней удалила функцию, которая продвигала горячие линии по предотвращению самоубийств и другие ресурсы безопасности для пользователей, ищущих определенный контент. Это распоряжение было сделано новым владельцем Илоном Маском", - заявил источник агентства.
Как сообщалось, соцсеть Twitter запустила счетчик просмотров твитов.
К тому же Илон Маск заявил, что голосовать за важные изменения в политике соцсети Twitter смогут только владельцы платной подписки. Об этом он написал после того, как большинство пользователей в его голосовании проголосовали за то, чтобы он ушел с поста главы компании.
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