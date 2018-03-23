Маск удалил из Facebook страницы Tesla и SpaceX

На это его спровоцировал один из подписчиков
Основатель американской космической компании SpaceX Илон Маск удалил из социальной сети Facebook страницы Tesla и SpaceX. Этому предшествовала переписка изобретателя с подписчиком в Twitter.
20 марта американский программист и предприниматель, соучредитель WhatsApp Брайан Эктон написал в Twitter "Уже пора #удалитьfacebook". На это Маск сегодня ответил: "Что такое Facebook?"
what's Facebook?— Elon Musk (@elonmusk) 23 марта 2018 г.
Далее подписчики Маска предложили ему удалить страницы Tesla и SpaceX в социальной сети. И в течение часа он это сделал.
I didn't realize there was one. Will do.— Elon Musk (@elonmusk) 23 марта 2018 г.
На данный момент обе страницы недоступны. Говоря о странице SpaceX, Маск отметил, что даже не знал, что такая существует.
yasssssssss pic.twitter.com/qMdTrkcQQm— Ryan Mac (@RMac18) 23 марта 2018 г.
Напомним, 12 марта Маск анонсировал первое испытание корабля для полета на Марс. Он считает, что корабль сможет совершать короткие полеты в первой половине следующего года.
"Мы строим первый марсианский или межпланетный корабль. Я думаю, что он сможет совершать короткие полеты в первой половине следующего года", - анонсировал Илон Маск.
Однако, он отметил, что "иногда" его планы и ожидания немного завышены.