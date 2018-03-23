Маск удалил из Facebook страницы Tesla и SpaceX

На это его спровоцировал один из подписчиков

Основатель американской космической компании SpaceX Илон Маск удалил из социальной сети Facebook страницы Tesla и SpaceX. Этому предшествовала переписка изобретателя с подписчиком в Twitter.

20 марта американский программист и предприниматель, соучредитель WhatsApp Брайан Эктон написал в Twitter "Уже пора #удалитьfacebook". На это Маск сегодня ответил: "Что такое Facebook?"

what's Facebook? — Elon Musk (@elonmusk) 23 марта 2018 г.

Далее подписчики Маска предложили ему удалить страницы Tesla и SpaceX в социальной сети. И в течение часа он это сделал.

I didn't realize there was one. Will do. — Elon Musk (@elonmusk) 23 марта 2018 г.

На данный момент обе страницы недоступны. Говоря о странице SpaceX, Маск отметил, что даже не знал, что такая существует.

Напомним, 12 марта Маск анонсировал первое испытание корабля для полета на Марс. Он считает, что корабль сможет совершать короткие полеты в первой половине следующего года.

"Мы строим первый марсианский или межпланетный корабль. Я думаю, что он сможет совершать короткие полеты в первой половине следующего года", - анонсировал Илон Маск.

Однако, он отметил, что "иногда" его планы и ожидания немного завышены.