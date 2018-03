Маск удалил из Facebook страницы Tesla и SpaceX

На это его спровоцировал один из подписчиков

Основатель американской космической компании SpaceX Илон Маск удалил из социальной сети Facebook страницы Tesla и SpaceX. Этому предшествовала переписка изобретателя с подписчиком в Twitter.

20 марта американский программист и предприниматель, соучредитель WhatsApp Брайан Эктон написал в Twitter "Уже пора #удалитьfacebook". На это Маск сегодня ответил: "Что такое Facebook?"

Далее подписчики Маска предложили ему удалить страницы Tesla и SpaceX в социальной сети. И в течение часа он это сделал.

I didn't realize there was one. Will do.