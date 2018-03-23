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Маск удалил из Facebook страницы Tesla и SpaceX

НовостиТелеком & IT    23.03.2018 - 21:17
Фото: Илон Маск (spacex.com)
Фото: Илон Маск (spacex.com)

На это его спровоцировал один из подписчиков

Основатель американской космической компании SpaceX Илон Маск удалил из социальной сети Facebook страницы Tesla и SpaceX. Этому предшествовала переписка изобретателя с подписчиком в Twitter.

20 марта американский программист и предприниматель, соучредитель WhatsApp Брайан Эктон написал в Twitter "Уже пора #удалитьfacebook". На это Маск сегодня ответил: "Что такое Facebook?"

Далее подписчики Маска предложили ему удалить страницы Tesla и SpaceX в социальной сети. И в течение часа он это сделал.

На данный момент обе страницы недоступны. Говоря о странице SpaceX, Маск отметил, что даже не знал, что такая существует.

Напомним, 12 марта Маск анонсировал первое испытание корабля для полета на Марс. Он считает, что корабль сможет совершать короткие полеты в первой половине следующего года.

"Мы строим первый марсианский или межпланетный корабль. Я думаю, что он сможет совершать короткие полеты в первой половине следующего года", - анонсировал Илон Маск.

Однако, он отметил, что "иногда" его планы и ожидания немного завышены.

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Теги публикации: соцсети, Tesla, SpaceX, Илон Маск  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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