Маск видалив із Facebook сторінки Tesla і SpaceX

На це його спровокував один із підписників

Засновник американської космічної компанії SpaceX Ілон Маск видалив з соціальної мережі Facebook сторінки Tesla і SpaceX. Цьому передувала переписка винахідника з підписником у Twitter.

20 березня американський програміст і підприємець, співзасновник WhatsApp Брайан Ектон написав у Twitter "Вже час #видалитиfacebook". На це Маск сьогодні відповів: "Що таке Facebook?"

What’s Facebook? — Elon Musk (@elonmusk) 23 березня 2018 р.

Далі підписники Маска запропонували йому видалити сторінки Tesla і SpaceX в соціальній мережі. І протягом години він це зробив.

I didn’t realize there was one. Will do. — Elon Musk (@elonmusk) 23 березня 2018 р.

Наразі обидві сторінки недоступні. Говорячи про сторінку SpaceX, Маск зазначив, що навіть не знав, що така існує.

Нагадаємо, 12 березня Маск анонсував перше випробування корабля для польоту на Марс. Вын вважає, що корабель зможе здійснювати короткі польоти в першій половині наступного року.

"Ми будуємо перший марсіанський або міжпланетний корабель. Я думаю, що він зможе здійснювати короткі польоти в першій половині наступного року", - анонсував Ілон Маск.

Однак, він зауважив, що "іноді" його плани і очікування трохи завищені.