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Маск видалив із Facebook сторінки Tesla і SpaceX

НовиниТелеком & IT    23.03.2018 - 21:17
Фото: Ілон Маск (spacex.com)
Фото: Ілон Маск (spacex.com)

На це його спровокував один із підписників

Засновник американської космічної компанії SpaceX Ілон Маск видалив з соціальної мережі Facebook сторінки Tesla і SpaceX. Цьому передувала переписка винахідника з підписником у Twitter.

20 березня американський програміст і підприємець, співзасновник WhatsApp Брайан Ектон написав у Twitter "Вже час #видалитиfacebook". На це Маск сьогодні відповів: "Що таке Facebook?"

Далі підписники Маска запропонували йому видалити сторінки Tesla і SpaceX в соціальній мережі. І протягом години він це зробив.

Наразі обидві сторінки недоступні. Говорячи про сторінку SpaceX, Маск зазначив, що навіть не знав, що така існує. 

Нагадаємо, 12 березня Маск анонсував перше випробування корабля для польоту на Марс. Вын вважає, що корабель зможе здійснювати короткі польоти в першій половині наступного року.

"Ми будуємо перший марсіанський або міжпланетний корабель. Я думаю, що він зможе здійснювати короткі польоти в першій половині наступного року", - анонсував Ілон Маск.

Однак, він зауважив, що "іноді" його плани і очікування трохи завищені.

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Теги публікації: соцсети, Tesla, SpaceX, Илон Маск  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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