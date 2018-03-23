Маск видалив із Facebook сторінки Tesla і SpaceX

На це його спровокував один із підписників
Засновник американської космічної компанії SpaceX Ілон Маск видалив з соціальної мережі Facebook сторінки Tesla і SpaceX. Цьому передувала переписка винахідника з підписником у Twitter.
20 березня американський програміст і підприємець, співзасновник WhatsApp Брайан Ектон написав у Twitter "Вже час #видалитиfacebook". На це Маск сьогодні відповів: "Що таке Facebook?"
What’s Facebook?— Elon Musk (@elonmusk) 23 березня 2018 р.
Далі підписники Маска запропонували йому видалити сторінки Tesla і SpaceX в соціальній мережі. І протягом години він це зробив.
I didn’t realize there was one. Will do.— Elon Musk (@elonmusk) 23 березня 2018 р.
Наразі обидві сторінки недоступні. Говорячи про сторінку SpaceX, Маск зазначив, що навіть не знав, що така існує.
yasssssssss pic.twitter.com/qMdTrkcQQm— Ryan Mac (@RMac18) 23 березня 2018 р.
Нагадаємо, 12 березня Маск анонсував перше випробування корабля для польоту на Марс. Вын вважає, що корабель зможе здійснювати короткі польоти в першій половині наступного року.
"Ми будуємо перший марсіанський або міжпланетний корабель. Я думаю, що він зможе здійснювати короткі польоти в першій половині наступного року", - анонсував Ілон Маск.
Однак, він зауважив, що "іноді" його плани і очікування трохи завищені.