Маск видалив із Facebook сторінки Tesla і SpaceX

На це його спровокував один із підписників

Засновник американської космічної компанії SpaceX Ілон Маск видалив з соціальної мережі Facebook сторінки Tesla і SpaceX. Цьому передувала переписка винахідника з підписником у Twitter.

20 березня американський програміст і підприємець, співзасновник WhatsApp Брайан Ектон написав у Twitter "Вже час #видалитиfacebook". На це Маск сьогодні відповів: "Що таке Facebook?"

Далі підписники Маска запропонували йому видалити сторінки Tesla і SpaceX в соціальній мережі. І протягом години він це зробив.

I didn’t realize there was one. Will do.