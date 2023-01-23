Маск шукає додатковий дохід: запускає Twitter без реклами

Компанія Twitter планує запустити версію соцмережі без реклами, аби збільшити дохід і попит на продукти преміум-класу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Як зазначає видання, Ілон Маск, новий власник соцмережі, поставив собі за мету збільшити дохід від підписки. Він анонсував дорожчу підписку без реклами на тлі перезапуску Twitter Blue за 8 або 11 доларів на місяць для користувачів телефонів iPhone і на Android. У своєму твіті він зауважив, що реклама на платформі "занадто помітна" і що найближчими тижнями він "вирішить цю проблему".
Маск прагне зменшити залежність Twitter від реклами, оскільки наближається виплата відсотків за 13 млрд доларів боргу, який він наклав на компанію в рамках поглинання. Згідно з повідомленнями, Twitter має зробити щоквартальний платіж у розмірі 300 млн доларів цього місяця, потенційно вже цього тижня.
"Без значних доходів від підписок є "гарні" шанси, що Twitter не переживе майбутній економічний спад. Нам потрібно, щоб приблизно половина нашого доходу була підпискою", - написав власник мережі в електронному листі для всієї компанії.
The Guardian нагадує, що у 2021 році на рекламу припадало 90% доходу Twitter, але після того, як Маск купив бізнес у жовтні минулого року, обсяг доходів Twitter скоротився, а щоденний дохід знизився на 40% порівняно з 2021 роком.
Днями РБК-Україна повідомляло, що компанія Twitter виставила на аукціон брендовий логотип-"пташку", офісні меблі, друкарське обладнання, звукоізоляційні кабіни для конференцій та дизайнерські дивани, і навіть набори маленьких шухлядок. Наприкінці грудня 2022 року РБК-Україна писало, що, за словами Ілона Маска, Twitter наразі не загрожує неминуче банкрутство - над витратами компанії встановили контроль.
Пізніше, на початку січня 2023-го, стало відомо, що соцмережа Twitter почне дозволяти заборонену з 2019 року політичну рекламу, щоб "сприяти публічній дискусії на важливі теми".
Нагадаємо, чому Ілон Маск протягом останніх місяців втратив понад 200 млрд доларів.
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