Маск шантажує інвесторів Tesla погодитися на його рекордну винагороду

Рада директорів Tesla попередила акціонерів, що компанія ризикує втратити Ілона Маска, якщо не буде затверджено його компенсаційний пакет вартістю 1 трильйон доларів.

У листі до акціонерів, розісланому напередодні щорічних зборів, компанія зазначила, що Маск є ключовою фігурою для подальшого розвитку Tesla.

Голова ради директорів Робін Денгольм підкреслила, що Маск має унікальні навички для розкриття потенціалу компанії та збереження її лідерських позицій на ринку. Вона застерегла: відмова затвердити компенсаційний пакет може призвести до відходу Маска з посади CEO, що "зменшить вартість компанії та поставить під загрозу її майбутнє".

"Питання для акціонерів просте: чи хочете ви зберегти Ілона Маска на чолі Tesla та мотивувати його зробити компанію провідним постачальником автономних технологій і найціннішою компанією у світі?" – йдеться у зверненні.

Чому інвестори невдоволені Маском

Це не перший конфлікт Маска з інвесторами. У 2018 році Комісія з цінних паперів США подала на нього до суду через заяву в Twitter про нібито готовність викупити акції Tesla по 420 доларів за штуку. Регулятор встановив, що Маск не мав необхідного фінансування, а його публікація спричинила маніпуляцію ринком. В результаті він тимчасово залишив посаду голови ради директорів на три роки.

Важкі часи Tesla

Сьогодні Tesla переживає складний період. У 2024 році компанія поступилася китайській BYD за обсягами виробництва електромобілів: 1,77 мільйона проти 1,78 мільйона одиниць. Ринкова капіталізація Tesla знизилася з 1,4 трильйона доларів наприкінці 2024 року до 895 мільярдів у березні 2025-го.

Наразі ж продажі Tesla знизилися до 1,79 мільйона авто у порівнянні з 1,81 мільйона у 2023 році. Найбільше падіння спостерігалося в Європі: у січні–лютому 2025 року продажі впали у півтора раза, тоді як ринок електромобілів загалом зріс на понад 25%. У Німеччині ключовий ринок Tesla зазнав падіння продажів на 76%.

Аналітики зазначають, що причинами просідання є не лише конкуренція, а й політична активність Маска, який відкрито підтримує ультраправі рухи.

Статки та "апетити" Маска

За даними Forbes, Ілон Маск став першою людиною в історії зі статками понад 500 мільярдів доларів, завдяки зростанню акцій Tesla та інших своїх компаній.

Що стосується компенсації у 1 трильйон доларів, Маск зможе отримати її лише за умови досягнення конкретних цілей:

20 мільйонів проданих авто до 2035 року;

1 мільйон роботаксі та "ботів";

10 мільйонів підписок на FSD.

Крім того, Маск має погодити план спадкоємності на посаді CEO, що прив’язує його до компанії щонайменше на 7,5 років.