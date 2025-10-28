ua en ru
Маск шантажирует инвесторов Tesla согласиться на его рекордное вознаграждение

США, Вторник 28 октября 2025 04:07
Маск шантажирует инвесторов Tesla согласиться на его рекордное вознаграждение Фото: американский миллиардер Илон Маск и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Илон Маск может покинуть пост CEO Tesla, если акционеры не утвердят его рекордный компенсационный пакет в 1 триллион долларов на фоне падения продаж и роста конкуренции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вцѕіпеѕѕѕіԁег.

Совет директоров Tesla предупредил акционеров, что компания рискует потерять Илона Маска, если не будет утвержден его компенсационный пакет стоимостью 1 триллион долларов.

В письме к акционерам, разосланном накануне ежегодного собрания, компания отметила, что Маск является ключевой фигурой для дальнейшего развития Tesla.

Председатель совета директоров Робин Денгольм подчеркнула, что Маск обладает уникальными навыками для раскрытия потенциала компании и сохранения ее лидерских позиций на рынке. Она предостерегла: отказ утвердить компенсационный пакет может привести к уходу Маска с должности CEO, что "уменьшит стоимость компании и поставит под угрозу ее будущее".

"Вопрос для акционеров прост: хотите ли вы сохранить Илона Маска во главе Tesla и мотивировать его сделать компанию ведущим поставщиком автономных технологий и самой ценной компанией в мире?" - говорится в обращении.

Почему инвесторы недовольны Маском

Это не первый конфликт Маска с инвесторами. В 2018 году Комиссия по ценным бумагам США подала на него в суд из-за заявления в Twitter о якобы готовности выкупить акции Tesla по 420 долларов за штуку. Регулятор установил, что Маск не имел необходимого финансирования, а его публикация повлекла за собой манипуляцию рынком. В результате он временно покинул пост председателя совета директоров на три года.

Тяжелые времена Tesla

Сегодня Tesla переживает сложный период. В 2024 году компания уступила китайской BYD по объемам производства электромобилей: 1,77 миллиона против 1,78 миллиона единиц. Рыночная капитализация Tesla снизилась с 1,4 триллиона долларов в конце 2024 года до 895 миллиардов в марте 2025-го.

Сейчас же продажи Tesla снизились до 1,79 миллиона авто по сравнению с 1,81 миллиона в 2023 году. Наибольшее падение наблюдалось в Европе: в январе-феврале 2025 года продажи упали в полтора раза, тогда как рынок электромобилей в целом вырос более чем на 25%. В Германии ключевой рынок Tesla потерпел падение продаж на 76%.

Аналитики отмечают, что причинами проседания является не только конкуренция, но и политическая активность Маска, который открыто поддерживает ультраправые движения.

Состояние и "аппетиты" Маска

По данным Forbes, Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием более 500 миллиардов долларов, благодаря росту акций Tesla и других своих компаний.

Что касается компенсации в 1 триллион долларов, Маск сможет получить ее только при условии достижения конкретных целей:

  • 20 миллионов проданных авто до 2035 года;
  • 1 миллион роботакси и "ботов";
  • 10 миллионов подписок на FSD.

Кроме того, Маск должен согласовать план преемственности на посту CEO, что привязывает его к компании минимум на 7,5 лет.

Напомним, 1 октября состояние самого богатого человека на планете Илона Маска оценивалось в 500 млрд долларов. А сейчас Илон Маск находится на полпути к тому, чтобы стать первым в мире триллионером.

