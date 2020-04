Маск рассказал, когда начнется тестирование интернета Starlink

Компания SpaceX планирует начать испытания системы спутникового интернета Starlink через три месяца. Об этом в Twitter сообщил основатель SpaceX Илон Маск, передает РБК-Украина.

Он отметил, что испытания спутникового интернета будут проводиться в регионах высоких широт.

По словам Маска, через три месяца в SpaceX планируют запустить закрытое бета-тестирование, а через шесть месяцев - открытое.

Напомним, 23 апреля ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников системы Starlink. Запуск ракеты был осуществлен с космодрома NASA на мысе Канаверал. Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в четвертый раз, совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You в Атлантике.

Это был седьмой выход на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая 2019 года, в рамках проекта Starlink. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX составляет уже 420 космических аппаратов системы Starlink.

В общем SpaceX хочет вывести на орбиту 12 тысяч мини-спутников Starlink, а в будущем 30 тысяч для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.