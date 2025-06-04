Маск публічно розніс законопроєкт Трампа: у чому причина напруження

За словами двох джерел видання, близьких до Маска, причина - не лише в тексті закону.

Які причини

Публічна критика Маском "великого, красивого законопроєкту" Трампа сигналізує про зростання напруження між союзниками.

Маск був розчарований тим, що не отримав сприятливого ставлення до своїх інтересів - як щодо податкових пільг для Tesla, закон скорочує кредити на електромобілі, що напряму б’є по бізнесу Маска.

Йому не вдалося залишитись у статусі радника. Термін на посаді спеціального урядового службовця сплив, і Білому дому відмовився подовжувати співпрацю.

Starlink не допустили до повітряного контролю. Маск хотів інтегрувати супутникову систему в національне управління повітряним рухом - але отримав відмову через потенційний конфлікт інтересів.

Кульмінацією стала відмова Трампа від кандидатури Джареда Айзекмана - союзника Маска на посаду глави NASA. Усі ці рішення, за словами джерел видання, Маск сприйняв як особисту образу.

Хоча Маск і Трамп залишаються союзниками, дії підприємця в соцмережах почали дратувати експрезидента.

У Білому домі частину провини покладають на Серхіо Гора - главу кадрового офісу, який нібито конфліктував із Маском. Проте джерела в адміністрації наполягають: Айзекмана відхилили через його зв’язки з демократами.

"Сприйняття є реальністю, і я майже впевнений, що Ілон вважав, що ситуація з NASA була останньою образою", - сказав один з чиновників Білого дому.