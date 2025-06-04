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Маск публично разнес законопроект Трампа: в чем причина напряжения

Фото: Илон Маск и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Во вторник Илон Маск раскритиковал законопроект Дональда Трампа, назвав его "отвратительной гадостью". Пост появился на платформе X как раз во время брифинга в Белом доме и вызвал недоумение в команде Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По словам двух источников издания, близких к Маску, причина - не только в тексте закона.

Какие причины

Публичная критика Маском "большого, красивого законопроекта" Трампа сигнализирует о росте напряжения между союзниками.

Маск был разочарован тем, что не получил благоприятного отношения к своим интересам - как в отношении налоговых льгот для Tesla, закон сокращает кредиты на электромобили, что напрямую бьет по бизнесу Маска.

Ему не удалось остаться в статусе советника. Срок на должности специального правительственного служащего истек, и Белый дом отказался продлевать сотрудничество.

Starlink не допустили к воздушному контролю. Маск хотел интегрировать спутниковую систему в национальное управление воздушным движением - но получил отказ из-за потенциального конфликта интересов.

Кульминацией стал отказ Трампа от кандидатуры Джареда Айзекмана - союзника Маска на должность главы NASA. Все эти решения, по словам источников издания, Маск воспринял как личное оскорбление.

Хотя Маск и Трамп остаются союзниками, действия предпринимателя в соцсетях начали раздражать экс-президента.

В Белом доме часть вины возлагают на Серхио Гора - главу кадрового офиса, который якобы конфликтовал с Маском. Однако источники в администрации настаивают: Айзекмана отклонили из-за его связей с демократами.

"Восприятие является реальностью, и я почти уверен, что Илон считал, что ситуация с NASA была последней обидой", - сказал один из чиновников Белого дома.

Критика Маска

Критика Маском законопроекта, который в мае приняла Палата представителей США, прозвучала всего через несколько дней после того, как бывший глава DOGE (Илон Маск) покинул администрацию Трампа.

После Маск добавил новый пост в соцсети Х.

"Это значительно увеличит и без того гигантский дефицит бюджета до 2,5 трлн долларов и обременит граждан Америки непосильным долгом", - написал он.

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