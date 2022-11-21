Маск продовжив звільнення у Twitter після своїх жорстких вимог до співробітників

За даними видання, Маск звільнив велику кількість співробітників відділу продажів Twitter. Він приймає такі рішення для того, щоб "збалансувати персонал, що залишився".

У Bloomberg зазначають, що співробітники, які потрапили під скорочення, почали одержувати листи про звільнення у неділю, 20 листопада.

"Після подальшого аналізу нашого штату ми визначили ролі у нашій організаційній структурі, які більше не потрібні. Сьогодні ваш останній робочий день у компанії", - наводить видання зміст одного з листів.

У Bloomberg додали, що до того, як Маск став новим власником Twitter, у компанії працювало близько 7 тисяч людей, але зараз кількість співробітників скоротилася до 2 750 осіб.