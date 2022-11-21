RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Маск продолжил увольнения в Twitter после своих жестких требований к сотрудникам

Фото: Илон Маск, владелец Twitter (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Новый владелец Twitter Илон Маск продолжил увольнять сотрудников компании после того, как он объявил им свои жесткие требования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, Маск уволил большое количество сотрудников отдела продаж Twitter. Он принимает такие решения для того, чтобы "сбалансировать оставшийся персонал".

В Bloomberg отмечают, что сотрудники, которые попали под сокращения, начали получать письма об увольнении в воскресенье, 20 ноября.

"После дальнейшего анализа нашего штата мы определили роли в нашей организационной структуре, которые больше не нужны. Сегодня ваш последний рабочий день в компании", - приводит издание содержание одного из писем.

В Bloomberg добавили, что до того, как Маск стал новым владельцем Twitter, в компании работали около 7 тысяч человек, но сейчас число сотрудников сократилось до 2 750.

Напомним, ранее стало известно, что новый владелец Twitter Илон Макс выдвинул сотрудникам соцсети новые жесткие требования. Он приказал работать усерднее или увольняться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
TwitterИлон Маск