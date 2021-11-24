Маск продал акций Tesla еще на более 1 млрд долларов
Американский миллиардер Илон Маск продал акций Tesla еще на более 1 млрд долларов. Он продал еще 934 091 акцию производителя электромобилей.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.
Маск продал акций на сумму 1,05 млрд долларов после того, как использовал опцион на покупку 2,15 млн акций.
Отметим, Маск написал 6 ноября в Twitter, что продаст 10% своих акций, если пользователи платформы это одобрят. Большинство из них согласились на продажу.
С тех пор он продал 9,2 млн акций на сумму 9,9 млрд долларов. Во вторник Маск продал 934 091 акцию, чтобы выполнить обязательства по налогам, связанным с использованием опционов на акции.
Напомним, в октябре на фоне рекордной капитализации Tesla Маск стал самым богатым человеком в истории - его состояние оценивалось в более 270 млрд долларов.