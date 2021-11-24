Американский миллиардер Илон Маск продал акций Tesla еще на более 1 млрд долларов. Он продал еще 934 091 акцию производителя электромобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Reuters .

Маск продал акций на сумму 1,05 млрд долларов после того, как использовал опцион на покупку 2,15 млн акций.

Отметим, Маск написал 6 ноября в Twitter, что продаст 10% своих акций, если пользователи платформы это одобрят. Большинство из них согласились на продажу.

С тех пор он продал 9,2 млн акций на сумму 9,9 млрд долларов. Во вторник Маск продал 934 091 акцию, чтобы выполнить обязательства по налогам, связанным с использованием опционов на акции.