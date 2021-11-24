ru ua
Ср, 24 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Маск продал акций Tesla еще на более 1 млрд долларов

Новина українською →
Вашингтон, Среда 24 ноября 2021 13:01
Маск продал акций Tesla еще на более 1 млрд долларов Фото: Илон Маск (Pascal Le Segretain / Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Американский миллиардер Илон Маск продал акций Tesla еще на более 1 млрд долларов. Он продал еще 934 091 акцию производителя электромобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Маск продал акций на сумму 1,05 млрд долларов после того, как использовал опцион на покупку 2,15 млн акций.

Отметим, Маск написал 6 ноября в Twitter, что продаст 10% своих акций, если пользователи платформы это одобрят. Большинство из них согласились на продажу.

С тех пор он продал 9,2 млн акций на сумму 9,9 млрд долларов. Во вторник Маск продал 934 091 акцию, чтобы выполнить обязательства по налогам, связанным с использованием опционов на акции.

Напомним, в октябре на фоне рекордной капитализации Tesla Маск стал самым богатым человеком в истории - его состояние оценивалось в более 270 млрд долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Илон Маск
NEWS
Кабмин утвердил план борьбы с олигархами
Кабмин утвердил план борьбы с олигархами
DAILY
Французский Трамп. Сможет ли фанат Путина победить Макрона на выборах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Французский Трамп. Сможет ли фанат Путина победить Макрона на выборах