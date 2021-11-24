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Маск продав акцій Tesla ще на більше 1 млрд доларів

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Вашингтон, Середа 24 листопада 2021 13:01
Маск продав акцій Tesla ще на більше 1 млрд доларів Фото: Ілон Маск (Pascal Le Segretain/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Американський мільярдер Ілон Маск продав акцій Tesla ще на більше 1 млрд доларів. Він продав 934 091 акцію виробника електромобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Маск продав акцій на суму 1,05 млрд доларів після того, як використав опціон на покупку 2,15 млн акцій.

Зазначимо, Маск написав 6 листопада у Twitter, що продасть 10% своїх акцій, якщо користувачі платформи це схвалять. Більшість із них погодилися на продаж.

З тих пір він продав 9,2 млн акцій на суму 9,9 млрд доларів. У вівторок Маск продав 934 091 акцію, щоб виконати зобов’язання щодо податків, пов’язаних із використанням опціонів на акції.

Нагадаємо, в жовтні на тлі рекордної капіталізації Tesla Маск став найбагатшою людиною в історії - його статки оцінювалися в понад 270 млрд доларів.

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