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Маск призвал Европу перезапустить бездействующие АЭС и увеличить мощность существующих

Автор: Владимир Костырин

Американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск считает, что лидерам европейских стран следует внести корректировки в работу своих атомных электростанций на своей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter бизнесмена.

Такое заявление Маск сделал на фоне войны России против Украины и ситуации на Чернобыльской АЭС, захваченной оккупантами, и Запорожской АЭС, которая была обстреляна войсками РФ.

"Надеюсь, теперь совершенно очевидно, что Европе следует перезапустить бездействующие атомные электростанции и увеличить мощность существующих", - говорится в публикации.

Также Маск добавил, что это "критично" для национальной и международной безопасности.

Напомним, с 24 февраля ЧАЭС находится под контролем российских оккупантов. Радиационный фон в районе станции остается в норме.

Добавим также, поздно ночью 4 марта российские оккупанты обстреляли первый энергоблок Запорожской АЭС. В результате на станции вспыхнул пожар, по состоянию на 07:00 утра огонь был потушен. Сейчас управление атомной электростанцией находится в украинских руках, несмотря на захват территории АЭС.

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АЭСИлон Маск