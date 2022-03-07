Маск закликав Європу перезапустити "сплячі" АЕС та збільшити потужність існуючих

Американський підприємець, засновник SpaceX Ілон Маск вважає, що лідерам європейських країн слід внести коригування в роботу своїх атомних електростанцій на своїй території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter бізнесмена.

Таку заяву Маск зробив на фоні війни Росії проти України та ситуації на Чорнобильській АЕС, захопленій окупантами, та Запорізькій АЕС, яка була обстріляна військами РФ.

"Сподіваюся, тепер цілком очевидно, що Європі слід перезапустити сплячі атомні електростанції та збільшити потужність існуючих", - йдеться у публікації.

Також Маск додав, що це "критично" для національної та міжнародної безпеки.