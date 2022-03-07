Маск закликав Європу перезапустити "сплячі" АЕС та збільшити потужність існуючих

Американський підприємець, засновник SpaceX Ілон Маск вважає, що лідерам європейських країн слід внести коригування в роботу своїх атомних електростанцій на своїй території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter бізнесмена.
Таку заяву Маск зробив на фоні війни Росії проти України та ситуації на Чорнобильській АЕС, захопленій окупантами, та Запорізькій АЕС, яка була обстріляна військами РФ.
"Сподіваюся, тепер цілком очевидно, що Європі слід перезапустити сплячі атомні електростанції та збільшити потужність існуючих", - йдеться у публікації.
Також Маск додав, що це "критично" для національної та міжнародної безпеки.
Нагадаємо, з 24 лютого ЧАЕС знаходиться під контролем російських окупантів. Радіаційний фон в районі станції залишається в нормі.
Додамо також, що пізно вночі 4 березня російські окупанти обстріляли перший енергоблок Запорізької АЕС. В результаті на станції спалахнула пожежа, станом на 07:00 ранку вогонь був погашений. Зараз управління атомною електростанцією знаходиться в українських руках, незважаючи на захоплення території АЕС.
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