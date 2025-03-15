Маск припустився низки помилок під час роботи над DOGE, - Венс

"Сам Ілон Маск сказав, що іноді ти щось робиш, робиш помилку, а потім виправляєш її. Я приймаю помилки... Я також вважаю, що потрібно швидко виправляти ці помилки. Але я прекрасно розумію, що в уряді працює багато хороших людей - людей, які виконують свою роботу дуже добре. І ми хочемо зберегти якомога більше того, що працює в уряді, усуваючи при цьому те, що не працює", - сказав Венс в інтерв'ю NBC News.

CNN зазначає, що це один із перших випадків, коли високопоставлений чиновник Білого дому визнав, що команда Маска DOGE припустилася низки помилок.