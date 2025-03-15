Маск допустил ряд ошибок во время работы над DOGE, - Вэнс

"Сам Илон Маск сказал, что иногда ты что-то делаешь, совершаешь ошибку, а потом исправляешь ее. Я принимаю ошибки... Я также считаю, что нужно быстро исправлять эти ошибки. Но я прекрасно понимаю, что в правительстве работает много хороших людей - людей, которые выполняют свою работу очень хорошо. И мы хотим сохранить как можно больше того, что работает в правительстве, устраняя при этом то, что не работает", - сказал Вэнс в интервью NBC News.

CNN отмечает, что это один из первых случаев, когда высокопоставленный чиновник Белого дома признал, что команда Маска DOGE допустила ряд ошибок.