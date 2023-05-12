UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Маск представив нового гендиректора Twitter

Фото: власник Twitter Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Власник Twitter Ілон Маск презентував нового генерального директора соціальної мережі. Ним стала Лінда Яккаріно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Маска у Twitter.

"Я радий вітати Лінду Яккаріно як нового генерального директора Twitter! Вона зосередиться насамперед на бізнес-операціях, а я - на дизайні продукту і нових технологіях", - повідомив він.

До призначення на посаду гендиректора соцмережі Яккаріно понад 10 років була головою відділу реклами та партнерства американської медіакорпорації NBCUniversal.

Нагадаємо, раніше Маск заявив, що йде з посади генерального директора Twitter.

Раніше повідомлялося, що у Twitter з'явиться функція дзвінків та відеочату.

Також у Twitter з'явилася нова система верифікації облікових записів. Відтепер організації можуть придбати собі "галочку" відповідного кольору за 1000 доларів на місяць.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
TwitterИлон Маск