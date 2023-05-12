Маск представил нового гендиректора Twitter

"Я рад приветствовать Линду Яккарино в качестве нового генерального директора Twitter! Она сосредоточится в первую очередь на бизнес-операциях, а я - на дизайне продукта и новых технологиях", - сообщил он.

До назначения на пост гендиректора соцсети Яккарино более 10 лет была главой отдела рекламы и партнерства американской медиакорпорации NBCUniversal.

Напомним, ранее Маск заявил, что уходит с должности генерального директора Twitter.

Ранее сообщалось, что в Twitter появится функция звонков и видеочата.

Также в Twitter появилась новая система верификации аккаунтов. Отныне организации могут приобрести себе "галочку" соответствующего цвета за 1000 долларов в месяц.

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