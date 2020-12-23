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Илон Маск предлагал гендиректору Apple купить компанию Tesla

Автор: Даша Харченко

Основатель компаний SpaceX и директор Tesla Inc Илон Маск сообщил, что предлагал гендиректору Apple Тиму Куку возможность поглощения компании Tesla. По его словам, это было "в самые мрачные дни программы создания Model 3".

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Об этом Маск написал в своем Twitter.

По его словам, тогда Тим Кук даже отказался встретиться.

"В самые мрачные дни программы создания Model 3 я связался с Тимом Куком, чтобы обсудить возможность покупки компанией Apple компании Tesla (за одну десятую нашей текущей стоимости). Он отказался встретиться", - сказал Маск, комментируя планы Apple выпустить беспилотный электромобиль.

Планы Apple по созданию электромобиля Маск назвал "странными", добавив, что создать однокорпусный аккумулятор невозможно.

Ранее стало известно, что компания Apple собирается в 2024 году начать производство беспилотных автомобилей. В них могут быть использованы аккумуляторы, созданные по собственной технологии. По словам одного из источников, Apple сосредоточила усилия на разработке аккумулятора собственной конструкции, которая может снизить стоимость батареи и быть более энергоемкой.

РБК-Украина писало, что смартфоны Apple последней серии iPhone 12 имеют скрытую функцию измерения роста человека. Интересная способность iPhone была сначала обнаружена пользователями девайсов. В компании подтвердили существование этой функции.

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