Apple планирует запустить производство беспилотных автомобилей, - Reuters

Фото: магазин Apple (flickr.com Andy)

Компания Apple собирается в 2024 году начать производство беспилотных автомобилей. В них могут быть использованы аккумуляторы, созданные по собственной технологии.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Apple занимается разработкой собственного самоуправляемого автомобиля с 2014 года - речь идет о проекте Titan ("Титан").

Концепция этого проекта пересматривалась. Компания планировала сосредоточиться на программном обеспечении, но позднее отказалась от этой идеи.

Apple намерена создать автомобиль для массового потребителя, более детально планы компании не разглашаются.

По словам одного из источников, Apple сосредоточила усилия на разработке аккумулятора собственной конструкции, которая может снизить стоимость батареи и быть более энергоемкой.

Компания Apple свои планы комментировать не стала.

Напомним, несколько тысяч сотрудников завода по производству iPhone, что входит в состав Wistron Corporation, устроили погром. Они не довольны своей зарплатой.

Ранее РБК-Украина писало, что смартфоны Apple последней серии iPhone 12 имеют скрытую функцию измерения роста человека. Интересная способность iPhone была сначала обнаружена пользователями девайсов. В компании подтвердили существование этой функции.

Напомним, уже была озвучена цена нового iPhone 12.