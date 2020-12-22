ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Apple планирует запустить производство беспилотных автомобилей, - Reuters

Вторник 22 декабря 2020 01:47
Apple планирует запустить производство беспилотных автомобилей, - Reuters
Фото: магазин Apple (flickr.com Andy)
Автор: Артур Родивилов

Компания Apple собирается в 2024 году начать производство беспилотных автомобилей. В них могут быть использованы аккумуляторы, созданные по собственной технологии.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Apple занимается разработкой собственного самоуправляемого автомобиля с 2014 года - речь идет о проекте Titan ("Титан").

Концепция этого проекта пересматривалась. Компания планировала сосредоточиться на программном обеспечении, но позднее отказалась от этой идеи.

Apple намерена создать автомобиль для массового потребителя, более детально планы компании не разглашаются.

По словам одного из источников, Apple сосредоточила усилия на разработке аккумулятора собственной конструкции, которая может снизить стоимость батареи и быть более энергоемкой.

Компания Apple свои планы комментировать не стала.

Напомним, несколько тысяч сотрудников завода по производству iPhone, что входит в состав Wistron Corporation, устроили погром. Они не довольны своей зарплатой.

Ранее РБК-Украина писало, что смартфоны Apple последней серии iPhone 12 имеют скрытую функцию измерения роста человека. Интересная способность iPhone была сначала обнаружена пользователями девайсов. В компании подтвердили существование этой функции.

Напомним, уже была озвучена цена нового iPhone 12.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Телеком & IT Appleбеспилотник

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь