Ілон Маск пропонував гендиректору Apple купити компанію Tesla

Засновник компаній SpaceX та директор Tesla Inc Ілон Маск повідомив, що пропонував гендиректору Apple Тіму Куку можливість поглинання компанії Tesla. За його словами, це було "в найпохмуріші дні програми створення Model 3".

Про це Маск написав у своєму Twitter.

За його словами, тоді Тім Кук навіть відмовився зустрітись.

"У найпохмуріші дні програми створення Model 3 я зв’язався з Тімом Куком, щоб обговорити можливість покупки компанією Apple компанії Tesla (за одну десяту нашої поточної вартості). Він відмовився зустрітися", - сказав Маск, коментуючи плани Apple випустити безпілотний електромобіль.

Плани Apple щодо створення електромобіля Маск назвав "дивними", додавши, що створити однокорпусний акумулятор неможливо.

Раніше стало відомо, що компанія Apple збирається у 2024 році почати виробництво безпілотних автомобілів. У них можуть бути використані акумулятори, створені за власною технологією. За словами одного з джерел, Apple зосередила зусилля на розробці акумулятора власної конструкції, яка може знизити вартість батареї та бути більш енергомісткою.

РБК-Україна писало, що смартфони Apple останньої серії iPhone 12 мають приховану функцію вимірювання росту людини. Цікава здатність iPhone була спочатку виявлена користувачами девайсів. У компанії підтвердили існування цієї функції.