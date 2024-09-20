Маск пожартував про замахи на Байдена і Гарріс, його перевіряє Секретна служба

Американський мільярдер Ілон Маск у мережі пожартував про замахи на президента Джо Байдена та віцепрезидентку Камалу Гарріс. Тепер Маска перевіряє Секретна служба США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Після ймовірної спроби замаху на кандидата у президенти США Дональда Трампа Маск написав у своїй соцмережі X (Twitter), що "ніхто навіть не намагається вбити Байдена/Камалу". Пізніше він видалив пост, коли у мережі почали засуджувати мільярдера.
Маск зазначив, що це був жарт. Проте Секретна служба США вже почала перевірку, чи становить Маск загрозу для американських посадовців. Погроза президенту чи віцепрезиденту США є кримінальним злочином, за який може бути накладено чималий штраф або до п’яти років ув’язнення.
"Агентству відомо про публікацію Ілона Маска в соціальних мережах. Як правило, ми не коментуємо питання, що стосуються розвідки. Проте ми можемо сказати, що Секретна служба розслідує всі загрози, пов’язані з нашими посадовцями", - сказав Нейт Геррінг, речник Секретної служби.
Втім, як пише Bloomberg, Маску, ймовірно, немає про що хвилюватися. За словами автора матеріалу, найгірше, що може статися, якщо Секретна служба відвідає Маска. Йому доведеться довести, що він не становить безпосередньої загрози для президента Джо Байдена та віцепрезидентки Камали Гарріс.
У неділю, 15 вересня, біля гольф-клубу, у якому перебував кандидат у президенти США Дональд Трамп, сталася стрілянина. Агенти Секретної служби відкрили вогонь по озброєному чоловіку.
Пізніше у ФБР назвали цей інцидент "схожим на спробу замаху" на Трампа. Підозрюваним виявився 58-річний житель Гаваїв Раян Рут, його затримали.
За даними ЗМІ, чоловік у соцмережах підтримував Україну, а також мав вебсайт, де намагався збирати гроші та вербувати добровольців на війну проти Росії.
При цьому у МЗС закликали не пов'язувати ймовірний замах на Трампа з Україною.
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